Valtterie Bottas in Silver Arrow-stoeltje van Rosberg 17 januari 2017

De kogel is door de kerk, Valtteri Bottas wordt in 2017 de opvolger van Nico Rosberg in de Mercedes Silver Arrows.

45 dagen geleden kondigde Rosberg zijn afscheid aan in de Formule 1. Vele namen circuleerden als opvolger, ook Max Verstappen werd genoemd. Die gaf al snel te kennen niet te gaan verkassen. De vrij gekomen zetel in het Mercedes-team naast Lewis Hamilton is voor de 27-jarige Fin. Hij is vier seizoenen (Williams) actief in de Formule 1, startte 77 keer en scoorde negen podiumplaatsen. Zijn eerste reactie is een inkopper: 'Dank voor het vertrouwen'.