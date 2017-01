Verfijningen voor complete BMW 4-serie 17 januari 2017

De BMW 4-serie heeft een facelift ondergaan. Althans, het is meer een verfijningskuur. En zoals we dat van BMW kennen is het optisch zeer minimaal. Ditmaal werd echter ook onderhuids amper aan de 4-serie gesleuteld.

Wie goed kijkt ziet dat de verlichting een wat ander voorkomen heeft. Led-koplampen nemen (optioneel) de plaats in van de Xenon-lampen. De luchtinlaten zijn iets aangepast en BMW introduceert LED-mistlampen op de 4-serie.



Stuggere afstemming van het onderstel

De modelaanpassingen schuilen ook in de kleurenwaaier. Exclusief voor de '4' zijn Snapper Rocks Blue en Sunset Orange. Chroom en hoogglans zwart verrijken het interieur. BMW-rijders zullen wellicht meer gecharmeerd zijn van de onderhuidse aanpassingen aan de 4-serie Coupé en Gran Coupé. Die hebben een stuggere afstemming van de wielophanging. Dat moet bijdragen aan een sportievere wegligging zonder daarbij het rijcomfort te kort te doen. Ook de wielophanging van de M Sport met en zonder adaptieve dempers profiteert van die aanpassing. Wat betreft rechtuitstabiliteit en communicatievere besturing (ook de Cabrio) is er eveneens progressie geboekt laat de fabrikant weten.



Gelijke motoren

De vier benzinemotoren en de drie viercilinder diesels zijn bedeeld met TwinPower Turbo techniek. De vermogens variëren van 136 tot 326 pk. De tweede helft van maart staan de geüpdate versies van de 4-serie Coupé, Cabrio en Gran Coupé bij de BMW-dealer. De prijzen zijn nog niet bekend.