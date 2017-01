Hattrick voor Peugeot in Dakar 2017

e

In het eindklassement had hij een voorsprong van vijf minuten en dertien seconden op Loeb. Het Peugeot-team was uiteraard te spreken over de nieuwe 3008 DKR, die de loodzware rally met verve doorstond. De Nederlander Erik van Loon eindigde met zijn Toyota als veertiende . Maik Willems is met zijn Toyota 26e geworden. Ook Tim en Tom Coronel reden Dakar 2017 uit (43e en 50). Bert Heskes, de Nederlandse navigator van de Rus/Cyprioot Roman Starikovich, werd 43e. Trucker Gerard de Rooy moest zijn meerdere erkennen in twee Russen en werd derde. Bij de motoren ging de eindzege naar de Brit Sunderland.