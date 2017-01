Nieuwe Kia Rio rijden kan vanaf € 15.735,

Op zoek naar een moderne B-segmenter? Dan zit je op de eerste rij in 2017. Zowel Ford, Nissan, Volkswagen als Kia lanceren dit jaar hun gloednieuwe troef in deze compacte klasse. Terwijl Renault en Seat zopas de Clio en Ibiza hebben gefacelift en de Hyundai i20 en Peugeot 208 nog piepjong is. Maar dat zal Kia natuurlijk een zorg zijn. Voor de Zuid-Koreanen telt er maar één en dat is hun nieuwe Rio . Wat die moet kosten? Ontdek het hieronder.Kia zet de nieuwe Rio vanaf € 15.735,- in de markt. Een scherpe prijs als je je bedenkt dat de instapper al is voorzien van een turbomotor en 100 pk. Zo kost een turbogeblazen, maar 10 pk zwakkere Renault Clio minimaal € 15.360,- en vraagt Nissan voor een vergelijkbaar gemotoriseerde Micra op zijn minst € 17.390,-. Ford wil voor de Fiesta 1.0 Ecoboost (100 pk) zelfs nog iets meer. En zusje i20 met dezelfde 1.0 T-GDI-motor als de Rio? Hyundai wenst daarvoor € 15.395,- in het handje.De 1.0 liter T-GDI is er overigens ook in 120 pk sterke configuratie. Daarvoor vraagt Kia minimaal € 21.735,- maar rijd je wel meteen de compleet uitgerust DynamicLine. Dieselen kan met de 1.4 CRDi die 90 pk kan ontwikkelen. De prijs daarvan start bij € 21.495,- voor de Business Navigator-uitvoering.Wat je minimaal aan luxe en comfort krijgt, wanneer je voor de Kia Rio valt? Wat te denken van LED-dagrijverlichting, mistlampen, Auto Light Control, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, centrale deurvergrendeling en getint glas.Tot zover de basisuitvoering, genaamd EconomyLine. Airco is er vanaf de ComfortLine, alsook een radio, Bluetooth-connectiviteit en elektrische ramen vóór. Wie kiest voor de ComfortPlusLine Navigator uitvoering, krijgt daarbij ook een navigatiesysteem.De meest luxueuze uitvoering van de Rio is de ExecutiveLine. Die biedt onder andere volautomatische airconditioning, artificial leather, stuurverwarming, stoelverwarming en elektrische ramen.Voor de snelle beslisser is er de Rio First Edition. Als dank voor het vertrouwen pakt Kia bij dit introductiemodel extra luxe uit met onder meer Smart Key, 16 inch lichtmetalen velgen, autonome noodremassistentie, rijbaanassistentie, LED-achterlichten en privacy glass extra. Dit alles bovenop de uitrusting van de ComfortPlusLine Navigator. De Rio First Edition is slechts tijdelijk leverbaar en kost € 19.735,-.