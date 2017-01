Dit kunnen de nieuwe Audi RS 4 en RS 5

Wat al werd vermoed , is nu (officieus) bevestigd: de nieuwe Audi RS 4 en RS 5 krijgen elk de beschikking over de zescilinder die heden al gebruikt wordt in de Porsche Panamera 4S. Het gaat om een 2.9 liter V6 met dubbele turbo's.Vaarwel V8. Je zal worden gemist. Vooral je zangkwaliteiten . Qua vermogen verandert er namelijk niets. Dat blijft op 450 pk staan. Het maximumkoppel daarentegen stijgt fors, met dank aan het turbo-duo. Was de atmosferische achtcilinder goed voor 430 Nm, de V6-biturbo weet het tot 600 Nm te schoppen. En geloof ons, dat zal gemerkt worden. Zeker ook omdat de nieuwe RS 4 en RS 5 elk minder kilo's in de weegschaal leggen.Naar verwachting is de spurt naar 100 km/h in minder dan vier tellen achter de rug. Pieken doen de eerste sportmodellen van Audi Sport bij 280 km/h. Mits voorzien van het optionele Dynamic Package. Anders houden ze het voor gezien bij 250 km/h.Tot slot minder positief nieuws. De nieuwe RS-en mogen dan al achter de coulissen klaarstaan om hun spierballen te laten rollen, het duurt nog zeker een half jaar voordat de RS 4 Avant (en wie weet ook Sedan) zich zal laten zien. Vermoedelijk op de IAA in Frankfurt, medio september. De nieuwe RS 5 Coupé is gelukkig sneller. Die staat waarschijnlijk in Genève over een kleine twee maanden. Met een productiestart rond het aanvangen van de zomer. Wanneer rijden mogelijk is, is niet bekend. Dat zou zomaar pas in 2018 kunnen zijn.