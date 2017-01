Ook Fiat Chrysler beschuldigd van gebruik sjoemelsoftware

Sinds de veelbesproken ontdekking bij Volkswagen luidde de vraag niet of maar wanneer de volgende autofabrikant beschuldigd zou gaan worden van het gebruik van sjoemelsoftware. Wel, dat is nu gebeurt en de genadeloze blik van de Amerikanen is nu gericht op Fiat Chrysler.

Na Volkswagen is Fiat Chrysler de volgende autofabrikant die door de Amerikaanse milieutoezichthouder EPA ervan wordt beschuldigd sjoemelsoftware toegepast te hebben bij dieselauto's die worden verkocht in Amerika. Het zou gaan om circa 104.000 diesels die sinds 2014 in omloop zijn gebracht. Overigens blijft de Italiaanse kant van het geallieerde autoconcern buiten schot in deze. De sjoemelsoftware zou enkel geïnstalleerd zijn bij modellen van Jeep en RAM. De Amerikaanse tak dus.



Onderzoek

De precieze aard en het effect van de software wordt nog onderzocht, maar de EPA spreekt van 'dubieuze praktijken'. Fiat Chrysler heeft ook al gereageerd op de beschuldiging en meent 'teleurgesteld' te zijn. Zolang er geen keihard bewijs is worden er geen auto's uit de handel gehaald. Topman Sergio Marchionne gaf in een toelichting aan zich van geen kwaad bewust te zijn: 'Wij hebben niets gedaan dat niet mocht'.



Miljardenboete

Als Fiat Chrysler daadwerkelijk beschuldigd wordt van het gebruik van sjoemelsoftware, dan hangt het bedrijf mogelijk een miljardenboete boven het hoofd. Ter indicatie: Volkswagen is inmiddels al 20 miljard dollar kwijt aan onder meer boetes, reparatiekosten en schadevergoedingen. Al ging het bij de Duitsers om 600.000 auto's. Niettemin maakte het aandeel van Fiat Chrysler vrijwel meteen duikvlucht van 16% toen de beschuldiging aan haar hof aan het daglicht kwam.