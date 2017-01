Mercedes-Benz stoot BMW van de troon

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het zeker: Mercedes-Benz is de nieuwe verkoopkoning onder de luxemerken. De hegemonie van BMW is doorbroken.

Het koste enig puzzelen (want autofabrikanten presenteren hun jaarlijkse verkoopcijfers het liefst incluis die van eventuele dochtermerken, want dat stemt aandeelhouders per definitie beter), maar we zijn eruit. Mercedes-Benz mag zich voortaan het grootste premiummerk ter wereld noemen en stoot daarmee de lang zittende verkoopkoning BMW van de troon. Echter 2016 had naar schatting geen maand langer moeten duren voor het merk met de ster.



De cijfers van Mercedes

2016 zou een moeilijk jaar zijn geweest voor de auto-industrie. Toch wist Mercedes-Benz vorig jaar zomaar eventjes 2.083.888 nieuwe auto's aan de man te brengen. Een nieuw record. De ruim 144.000 Smarts niet meegerekend, maar wel de bijna 100.000 verkochte AMG's.



BMW niet compleet afgedroogd

Het is voor het eerst dat Mercedes-Benz meer dan twee miljoen auto's wist weg te zetten in een verkoopjaar. Idem dito voor BMW. Echter de nieuwe 5-serie kwam net te laat om de denderende trein die Mercedes heet tot stoppen te dwingen; bij 2.003.359 bleef de teller steken voor de fabrikant uit München.



Maar goed voor Mercedes dat de optelsom niet telt

Over de ganse autogroep bezien is BMW (Group) nog altijd wel groter dan Mercedes-Benz (Cars). MINI wist namelijk 360.233 klanten te strikken in 2016 en Rolls-Royce iets meer dan vierduizend. Dat maakt een totaal van 2.367603 nieuwe auto's met BMW-genen, tegen 2.228.367 voor Das Haus, inclusief de verkopen van Smart. Zou je de verkopen van BMW Motorrad (145.032 motorfietsen) hierin ook nog betrekken, dan zouden de rollen tussen Mercedes-Benz en BMW omgedraaid zijn. En Audi? Die heeft het nakijken met 1,87 miljoen auto's. De hoogste tijd voor een dochtermerk dan maar...?