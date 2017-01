Straatlegale Toyota Yaris WRC is wolf in schaapskleren

19 januari, dan zal Toyota voor het eerst in lange tijd weer vol gas geven in het WRC. De Rally van Monte Carlo vormt de comeback-rally voor het merk dat in de jaren '80 en '90 vele successen boekte in de rallysport. Een flink uitgeklopte en opgevoerde Yaris WRC moet in de voetsporen treden van de Celica GT 'Four' en Corolla WRC.380 pk levert het rallykanon van Toyota. Genoeg om in een oogwenk door de bossen en over gravelpaden te knallen via een hydraulische sequentiële 6-bak. Zo gortig maakt de straatversie van de Yaris WRC het niet. Sterker, op basis van zijn uiterlijk zou je niet meteen verwachten dat Toyota tevens is teruggekeerd naar het hot hatchback-segment. Op die paar stickers en de achterspoiler na oogt de heetgebakerde Yaris vrij tam. Vergis je echter niet…Dankzij de kunsten van Gazoo Racing levert het driedeurs Toyotaatje namelijk een vermogen van 210 pk. Ja, je leest het goed, dat is meer dan de Renault Clio RS en Ford Fiesta ST! En ook de Polo GTI en Ibiza Cupra kunnen hier niet aan tippen. Of dat ook in de praktijk zo zal zijn is nog eventjes afwachten. De straatlegale Toyota Yaris WRC beleeft in maart zijn debuut in Genève en zal in de periode daarna losgelaten kunnen worden op 's heeren wegen. Wij zijn benieuwd!