Bevestigd: Mercedes-AMG met 1.000 pk

Laten we het op toeval houden. Zelfs al draagt de op til staande hypercar van Mercedes-AMG een vergelijke naam als die van Aston Martin (en Redbull): AM-RB-001 versus de Project One van 100% Duitse makelij. Bovendien, waar zouden we moeilijk over doen? Elke bolide met klinkende aspiraties is immers welkom. Zolang ze maar waargemaakt worden…Project One is overigens slechts een tijdelijk naam. De uiteindelijke naam van AMG's paradepaard zal anders zijn – en dat is alvast fijn om te weten, want de voorlopige benaming is allesbehalve origineel en spannend.Dat laatste kan dan weer niet gezegd worden van de beloofde aandrijflijn. Die is namelijk gestoeld op de 1.6-turboblokken zoals die heden in de Formule 1 worden gebruikt. Verslik je echter niet in de beperkte cilinderinhoud. Mede dankzij de hulp van een krachtige elektromotor zal het vermogen 'ruimschoots de 1.000 pk' overstijgen. Allemachtig!