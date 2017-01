Nissan Vmotion 2.0 voorbode voor toekomstige Nissans

De Nissan Vmotion 2.0 Concept is onthuld op de Detroit Motor Show en dat is niet voor niets. In eerste instantie geeft het studiemodel namelijk de richting aan van de nieuwe Altima, een middelgrote sedan à la Volkswagen Passat die in Amerika zeer gewild is. Nu niet meteen wegklikken, want de Vmotion 2.0 zal tevens model staan voor Nissans die wel in Europa verkocht zullen worden. De volgende generatie Qashqai bijvoorbeeld. En ook de nieuwe Leaf.Zijn de Nissans van vandaag de dag al behoorlijk scherp gelijnd (met de nieuwe Micra voorop), in de nabije toekomst zullen de Japanners hier nog een schepje bij bovenop doen. De Vmotion heeft hierdoor een stealth-achtige uitstraling gekregen zoals dat kenmerkend is voor enkele van 's werelds dodelijkste jachtvliegtuigen. De achterzijde lijkt wel iets weg te hebben van de Lexus IS. De voorzijde daarentegen is dan weer typisch Nissan. Onthoud deze prominente V-grille! Je zal die in de toekomst vaker terug gaan zien.Gaaf en niet geheel ondenkbaar op een productie-Nissan zijn de tegenovergestelde portieren van de Vmotion 2.0. Zogeheten suïcidedeuren bieden een optimale toegang tot het interieur van een auto en bij de Vmotion is dat niet anders. Mede door het ontbreken van een B-stijl.Binnenin de Vmotion valt de minimalistische aanpak van Nissan op. Toch doet het interieur allesbehalve kil aan. Dit komt door de rijkelijke toepassing en fraaie mix van natuurlijke materialen als hout en aluminium.Stijlvol is ook het gigantische display dat weliswaar verdeeld is in meerdere kleinere schermen, elk bedoeld voor specifieke doeleinden. Eén van die functies is het 'ProPilot'-systeem dat semiautonoom rijden mogelijk maakt. Ook Nissan gelooft namelijk dat het beeld van toekomstige mobiliteit uit vele (deels) zelfstandige rijdende voertuigen zal bestaan. Rijdt de Vmotion 2.0 in de autonome modus, dan licht diens diffuser op om dit kenbaar te maken aan omringende weggebruikers.