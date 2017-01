Instappen in de nieuwe Nissan Micra vanaf € 15.190,

De nieuwe Nissan Micra lijkt in niets op zijn voorgangers en dat is juist goed. Zeker de pas uitgezwaaide generatie had het zwaar op de markt. Anderzijds, zeer betaalbaar was die wel met een vanafprijs van ruim 12 mille. Daarmee ga je het bij de nieuwe Micra niet redden. Die is er namelijk vanaf 15 mille.Dat de Nissan Micra een stuk duurder is geworden heeft alles te maken met zijn hedendaagse kwaliteiten. Die zijn immers sterk uitgebreid of simpelweg van een aanzienlijk hoger niveau. Inspanningen die de Japanners uiteraard graag gecompenseerd willen zien. Maar hoe verhoudt de precieze vanafprijs van € 15.190,- zich nu ten opzichte van de concurrentie?Voor iets meer dan die 15 mille schuift Nissan de Micra voorzien van 1.0 liter driecilinder naar voren. Met 73 pk en zonder turbo. Pakken we de Clio van zakenpartner Renault erbij, dan geraak je € 15.360,- armer. Een bescheiden verschil, ware het niet dat de Fransen aftrappen met een turbogeblazen driepitter, goed voor 90 pk. De Micra met dit vermogen (uit een 1.2 driecilinder) kost € 17.390,-.Zin in nog meer vergelijkingsmateriaal? Wat te denken van de Peugeot 208 en – publiekslieveling – de Ford Fiesta. De Fransoos met de leeuw is er vanaf € 15.670,- en voorin ligt dan een 82 pk sterke driepitter zonder turbo. Vergelijkbaar met de instap-Micra dus.De voordeligste Fiesta – met 65 pk – kost € 15.585,-. Eveneens meer dan de scherp gelijnde Japanner. Voor een Fiesta met turbomotor (100 pk) betaalde je tot voor kort 18 mille. Zoals je vast weet is een gloednieuwe Fiesta namelijk onderweg. Evenals een dito Kia Rio en Volkswagen Polo. Het grote appels met appels vergelijken moet dus eigenlijk nog volgen.