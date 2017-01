Jaguar F-type onder het mes

Kies maar: de verbeterde Porsche 911 GTS , de opgewaardeerde Mercedes-AMG GT of deze vernieuwde Jaguar F-type? Geen merkvoorkeur, dan zal kiezen zeker niet meevallen. Stuk voor stuk behoren ze immers tot de beste sportauto's te koop.Om de meeste aandacht van het koperspubliek naar zich toe te trekken heeft Jaguar de F-type visueel in het nieuw gestoken. Echter dan wel in zo'n beperkte mate dat het bejubelde lijnenspel niet is aangetast. Sterker, veel meer dan full-LED-koplampen omvatten de optische wijzigingen aan de buitenkant niet. De kenmerkende 'J-blade'-dagrijverlichting is gebleven, al fungeren ze voortaan ook als knipperlichten. Nieuw is verder Adaptive Front Lightning en de achterlichten achter hebben voortaan donkerder glaswerk.Binnenin is er meer nieuws, maar verwacht ook hier geen wereldschokkende veranderingen. Zo is er een nieuw Touch Pro-infotainmentsysteem met 8 inch touchscreen. Een leuke gimmick daarvan is dat het multimediasysteem HD-beelden van een GoPro-camera – via een te downloaden app – kan combineren met voertuigdata, zoals snelheid, de geselecteerde versnelling, rem- en G-krachten en de stand van het gaspedaal. Delen van de video met (social media) vrienden kan na een druk op de knop op de gekoppelde smartphone.Aan de optielijst heeft Jaguar twee smaken sportstoelen toegevoegd: Sport en Performance. Die laatste omklemmen het beste dankzij potigere wangen en zijn standaard op de F-type R, SVR en 400 Sport. Die laatste betreft een nieuwe uitvoering met – je raadt het al – 400 pk. Uit de V6-Supercharged.Verder onderscheidt de F-type 400 Sport zich onder meer door een scherpere onderstelsetting, grotere wielen in de kleur Dark Satin Grey, het Super Performance-remsysteem voorzien van grotere remschijven en Configurable Dynamics, een functie waarmee het karakter van de gaspedaalreactie, transmissie, besturing en dempers ingesteld kunnen worden. Wil je dit combineren met minder gewicht? Vink dan de stoelen met magnesium frames aan. Scheelt 8 kilogram.Rijden met de vernieuwde Jaguar F-type kan tegen het naderen van de lente. Prijzen starten bij € 99.210,- (voor de 340 pk sterke V6).