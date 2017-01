Erop of eronder voor nieuwe Lexus LS

“Jeetje, er komt wel wat voorrijden zeg!”

Jeetje, er komt wel wat voorrijden zeg! De nieuwe LS maakt qua uitstraling niet alleen korte metten met de voorgaande vier generaties, de A8, 7-serie en S-klasse zijn ineens zowat muurbloempjes geworden vergeleken met het nieuwe vlaggenschip van Lexus. Eventjes werd er gevreesd dat – met name de veel besproken spindle-grille – een schreeuwerig geheel van de nieuwe LS-serie zou maken, maar niets is minder waar. Wat een pronkstuk. Knap gedaan van de Japanners.Een andere oorzaak dat de Lexus LS een niet te missen verschijning is, is zijn lengte. Die meet namelijk maar liefst 5,23 meter en dat is een afstand die in lijn ligt met dat van de Duitse toplimousines. De verlengde uitvoeringen daarvan welteverstaan. Oftewel, de LS – die een wielbasis van 3,13 meter heeft – wordt min of meer standaard al als 'Lang' geleverd. Het zou dus helemaal wat zijn als Lexus daadwerkelijk zo'n versie met verlengde versie in de pijplijn heeft zitten. Momenteel is dat niet onbekend.Aan ruimte geen gebrek dus. En zo oogt eigenlijk het gehele interieur als een oase van rust. Zowel het dashboard als meubilair is met de typisch Japanse gastvrijheid (Omotenashi) in gedachten ontworpen. Voorbeelden hiervan zijn de 'Shimamoku'-houtpatronen die met ambachtelijk handwerk en lasertechnologie zijn bewerkt, sfeerverlichting die geïnspireerd is op het licht van traditionele Japanse lantarens en zacht aanvoelende oppervlakten en armsteunen die als het ware zweven naast het portier.Tevens is de nieuwe LS bedeeld met voorzetels die op 28 manieren te verstellen zijn en een verwarmings- en ventilatiefunctie niet missen, evenals een massagefunctie. Achterin kan men (optioneel) genieten van de gerieflijke Ottoman-zetels met Japanse Shiatsu-massage. Die resulteren pas echt in de meeste comfortabele rit in een LS ooit.Ongekend stil is de Lexus LS ook. Niet alleen vanwege de toegepaste isolatie maar allicht des te meer vanwege de aanwezigheid van Active Noise Control, bekend van hoofdtelefoons. Het voordeel hiervan is dat de muzikale kwaliteiten van de hoogwaardige Mark Levinson audio-installatie ook meteen maximaal tot hun recht komen. Optioneel is een 3D surround systeem leverbaar met speakers in de hemelbekleding en Remote Touch met smartphone-integratie.Wanneer een automerk het kenmerkende lijnenspel van een coupé in een auto verwerkt, schept dat natuurlijk pretenties. Menigeen verwacht hierdoor dat het rijgedrag bovengemiddeld dynamisch is. Lexus is zich daarvan bewust en belooft dat de nieuwe LS deze verwachtingen kan waarmaken.Hoe dat zo? Nou, in eerst instantie omdat de LS een achterwielaandrijver is, met dank aan het GA-L platform waarop ook de LC staat. Maar er is meer. Zo is vierwielsturing optioneel verkrijgbaar, waarmee de Japanse toplimousine zich nog directer en scherper laat besturen, en moeten zaken als Vehicle Dynamics Integrated Management voor maximaal rijplezier zorgen. Het laagste zwaartepunt voor een LS ooit draagt hier tevens aan bij.De geboden veiligheid komt van actieve veiligheidssystemen onder de noemer Lexus Safety System+. Hieronder vallen onder andere het Pre-crash Safety-systeem, Rear Cross Traffic Alert and Breaking, Adaptive Cruise Control en Advanced Lane Keeping Assist.Een veiligheidsprimeur is Intuitive Pedestrian Detection met Active Steering. Dat systeem detecteert voetgangers voor de auto en op het moment dat die plotseling opduiken, dan remt de LS automatisch af en stuurt 'ie om de voetganger heen zonder de rijbaan te verlaten. Het Head-Up Display attendeert de bestuurder hierop. Lexus introduceert in de nieuwe LS tevens Lexus CoDrive. Een systeem dat de besturing overneemt en semi-autonoom rijden mogelijk maakt.Lexus heeft de nieuwe LS op de Detroit Motor Show voorgesteld met een gloednieuwe 3.5 liter V6 voorzien van twee turbo's. Het blok levert een vermogen van 421 pk bij 600 Nm, goed voor een acceleratie naar honderd in 4,5 seconden. Een 10-trapsautomaat zorgt voor de overbrenging en zelf schakelen kan desgewenst met flippers achter het stuur. Uiteraard blijft het niet bij deze zescilinder-twinturbo. Meerdere motoriseringen volgen rond de marktlancering in de loop van het jaar.