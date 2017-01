Volkswagen I.D. Buzz: reële​ toekomstvisie

Vorig jaar stelde Volkswagen de BUDD-e concept voor. Een poging om op te warmen voor een elektrisch aangedreven opvolger van de legendarische T1. Ditmaal is Volkswagen er weer met zo'n initiatief. Ditmaal I.D. Buzz genaamd. En alsof twee studiemodellen onvoldoende duidelijk zouden maken dat het de Duitsers menens is, komt er uit Duitse hoek nu duidelijk de boodschap dat de I.D. Buzz realiteit wordt. En daarmee komt er eindelijk een moderne interpretatie van de T1.

Deze I.D. Buzz heeft onder de vloer een grote 111 kWh accu en voor elke as een elektrische motor. Goed voor een vermogen van 370 pk, een sprinttijd van zo'n 5 tellen en een rijbereik van ruim 400 km. Maar, zo zegt het merk er meteen bij, het zou in plaats van een vierwielaandrijver ook net zo makkelijk een achterwielaandrijver met 268 pk en een kleinere (85k Wh) accu kunnen zijn. Het onderstel is de MEB-architectuur. Die werkte het bedrijf uit om z'n complete elektrische modellenprogramma op te baseren.



Zelf rijden of zelfrijdend

De eerste I.D. concept, door Volkswagen gepresenteerd op de Autosalon van Parijs 2016, kon al helemaal zelf rijden. Deze I.D. Buzz kan dat ook, als je dat wilt. Laat je het sturen over aan de auto, dan trekt het kleine stuurtje zich terug in het dashboard.



De stijl van de toekomst

Volkswagen ontwikkelt voor z'n elektrische auto's een eigen identiteit. Een familiegezicht, zeg maar. De I.D. Buzz leunt daardoor al een stuk dichter naar het eindresultaat dan de concept van afgelopen jaar. En daarmee is dit een realistisch voorproefje van de (nabije) toekomst.