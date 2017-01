7-zits Volkswagen Tiguan Allspace gepresenteerd

Met 21,5 cm extra wagenlengte wist Volkswagen van de Tiguan een 7-zitter te maken. Ze noemen hem Tiguan Allspace en hij staat in de tweede helft van dit jaar bij de dealers.

De Tiguan Allspace komt in het Europese Volkswagen-gamma tussen de Touareg en de Tiguan in te staan. De aanduiding 'Allspace' voor de XL-versie van de Tiguan wordt vooral in Europa gebruikt. In Noord- en Zuid-Amerika brengt Volkswagen alleen de versie met lange wielbasis op de markt, onder de naam Tiguan.



Meer is beter

Om de derde zitrij te kunnen realiseren verlengde Volkswagen de auto met in totaal 21,5 cm. Daarbij kwam 11 cm ten goede aan de wielbasis. De totale groeispurt heeft tot gevolg dat de passagiers op de tweede zitrij over 60 mm meer beenruimte beschikken en er bovendien 115 liter extra bagage mee kan worden genomen. Daarmee komt het totaal van de bagageruimte op 730 liter.



Herkenbaar voor een getraind oog

De Tiguan Allspace is aan de voorkant te herkennen door het licht gewijzigde ontwerp van zijn motorkap en de grille. De voorkant van de motorkap heeft andere contouren en is iets hoger geworden.