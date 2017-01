Audi SQ5 TFSI: 354 pk sterk topmodel

Het is (voorlopig) de sportiefste binnen het Q5-gamma: de SQ5 TFSI. Audi heeft de auto tijdens de NAIAS in Detroit gepresenteerd en daarmee ook de specificaties bekend gemaakt.

Het sportieve topmodel binnen het Q5-gamma mag zich gelukkig prijzen met een 3.0 liter V6 turbomotor. Het blok ontwikkelt een vermogen van 354 pk en een koppel van 500 Nm. Die laatste is al vanaf 1.370 toeren per minuut volledig voor handen. En dat moet voor spectaculaire tussensprints zorgen. Bekend heeft Audi die nog niet gemaakt, maar wel laten ze weten dat de sprint naar 100 km/h in 5,4 seconden voltooid moet zijn.



Quattro

De aandrijving gebeurd op alle vier de wielen. Een achttraps triptronic-automaat zorgt voor de overbrenging tussen de motor en de quattro-vierwielaandrijving. Audi claimt dat mede door die combinatie alsook door een sportdifferentieel en dynamic steering de Q5 op een zeer hoog niveau staat wat betreft rij-eigenschappen.



S-kenmerken

Visueel onderscheidt de SQ5 TFSI zich van zijn minder bedeelde soortgenomen dankzij de sportstoelen bekleed met Alcantara en leer, volledige LED-koplampen, 20 inch wielen en de bekende S-kenmerken aan de binnen- en buitenzijde.



De Audi SQ5 TFSI zal vanaf medio 2017 bij de dealers staan.