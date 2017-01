A big surprise: de Kia Stinger

Nee, dit is geen conceptcar meer. Deze vierdeurs coupé van Kia is 'the real deal'. Hij komt eind dit jaar in de Verenigde Staten op de markt en laten we maar alvast beginnen te duimen dat ook Kia Nederland de auto in de prijslijsten op gaat nemen.

Wat in 2011 begon als spraakmakende conceptcar genaamd GT Concept is nu realiteit geworden. In de ontwerpstudio van Kia in Frankfurt werd onder leiding van Peter Schreyer deze spannende Zuid-Koreaan getekend. In de afgelopen jaren is zowel in Azië als in Europa keihard gewerkt aan de ontwikkeling van het model die er niet alleen stoer en sportief uitziet, maar dat ook daadwerkelijk moet zijn.



Duits onderstel

Alle variabelen zijn er om ook daadwerkelijk de sportieve ambities waar te maken. Hoofdverantwoordelijk voor de rij-eigenschappen is Albert Biermann, de Duitser die na een lange carrière bij BMW de overstap naar Kia maakte. De Stinger beschikt over achterwielaandrijving (vierwielaandrijving is optioneel), een McPherson multi-link voorwielophanging en Dynamic Stability Control dempers.



0-100 km/h in 5,1 seconden!

Onder de lange motorkap ligt naar wens een 2.0 liter viercilinder benzinemotor met een vermogen van 258 pk en koppel van 353 Nm of een 3.3 liter V6. Die tweede is voorzien van een dubbele turbo en ontwikkelt een vermogen van 370 pk en koppel van 510 Nm. Ja echt! Daarmee moet deze Kia Stinger in 5,1 seconden naar 100 km/h weten te sprinten. Voor de overbrenging zorgt in beide gevallen een achttraps automaat.



Forse wielbasis

De Stinger is aanzienlijk ruimer en groter dan zijn concurrenten. De wielbasis bedraagt 2.898 millimeter, fors langer dan de Audi A4, de Infiniti Q50, de Lexus IS, de BMW 4 Serie Gran Coupé en zelfs de Lexus GS en Mercedes-Benz CLS. De lengte komt uit op 4.831 millimeter en de breedte op 1.869 millimeter.



En nu duimen!

Zoals gezegd zal de auto eind 2017 daadwerkelijk op de markt komen. Eerste in de Verenigde Staten, maar laten we allemaal duimen en hopen dat Europa ook op de shortlist komt.