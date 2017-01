Volkswagen presenteert 3D Digital Cockpit en Eyetracking

Net als het gros van de vooruitdenkende autofabrikanten is Volkswagen er ook van overtuigd dat de manier waarop wij ons verplaatsen al meer geënt zal zijn op een optimale interactie tussen mens en machine. Via allerhande onlinediensten en een minimum aan analoge technologie. Oftewel, pixels hebben de toekomst.Onder het motto 'we are always on' hebben de Duitsers zodoende de 3D Digital Cockpit ontwikkeld, een breed uitgemeten infotainmentsysteem dat als het ware bestaat uit twee over elkaar geplaatste displays. De bediening ervan zou al evenzo spectaculair zijn, volgens Volkswagen, want die geschiedt via eyetracking.Hoe het in- en uitschakelen van functies precies in z'n werk gaat wordt niet kenbaar gemaakt (knipperen?). Wel dat Volkswagen Eyetracking nauw samenwerkt met bestaande systemen die werken via touch en gesture control.Alsof de hierboven genoemde noviteiten nog niet genoeg zijn, presenteert Volkswagen nog een enorm display, AR Head-Up Display genoemd. Dit transparante display doet qua formaat en vorm denken aan het scherm voorop een (toer)motorfiets, maar kent uiteraard heel wat slimme trucjes. Zo beschikt het over augmented reality, een vernuftig systeem dat belangrijke dan wel interessante informatie over de real-time rijomgeving waarin wordt gereden weergeeft. Een soort visuele live-weergave van Wikipedia, zeg maar.Wanneer een auto zoveel (persoonlijke) data verzamelt en kan weergeven, valt voor te stellen dat je als inzittende graag ziet dat dit wordt opgeslagen in een soort clouddienst. Leuk om te delen met anderen misschien of handig wanneer je bepaalde data op een later tijdstip nogmaals wilt gebruiken. Volkswagen presenteert daartoe ook User-ID, een eigen softwaredienst die dit mogelijk maakt en niet beperkt is tot je eigen auto (lees: Volkswagen). Rijd je bijvoorbeeld zelf een Golf, maar stap je over in de Passat van een kennis, dan valt die – na een druk op de knop – alsnog eigen te maken nadat jouw User-ID-gegevens zijn ingeladen. Al stap je in een gehuurde Volkswagen.