Woest finalestuk: Bentley Continental GT Supersports

710 pk, ruim 1.000 Nm aan koppel een topsnelheid van 336 km/h. Maak kennis met de snelste en krachtigste Bentley ooit! Dus ja, de Continental GT Supersports is nog extremer dan de GT3-R . En die laatste is nota bene afgeleid van Bentley's volbloed circuitracer . Dat zegt dus niets.Met de GT Supersports gaat Bentley op herhaling. Want ook toen het einde van de vorige generatie Conti naderde introduceerde het merk daarvan een gelijknamig sportmodel. Die was goed voor 630 pk en 800 Nm, waarmee duidelijk wordt hoeveel marge de geblazen 6.0 liter W12-motor wel niet kent.Het vermogensverschil van 80 pk en 200 Nm heeft er overigens niet alleen voor gezorgd dat de nieuwe GT Supersports nog een stuk sneller is dan de vorige. Het lagere gewicht doet hierin allicht nog betere zaken. De Supersports van nu weegt 2.280 kilogram. Nog altijd geen vedergewicht, maar een klap minder dan de oude, die 2.385 kilogram op de weegschaal zette. En dat terwijl de achterbank dit keer behouden is gebleven, wat deze Supersports meteen de snelste vierzitter ter wereld maakt. In 3,5 seconden zit je ermee op 100 km/h.Om zoveel geweld in goede banen te leiden is de Conti GT Supersports uiteraard op tal van zaken aangepast. Zo is onder andere Torque Vectoring toegepast, een systeem dat voor een optimale krachtverdeling over de vier wielen afzonderlijk zorgt. Het vierwielaandrijvingsysteem zelf kan maximaal 60% van de krachten naar de achteras sluizen.Ook beschikt de Supersports over straffere, kortere veren voor een betere wegligging. Tegelijk blijft het een echte Bentley, dus super-de-luxe. Voor afdoende stopkracht valt er te vertrouwen op enorme koolstof-keramische remschijven. Ergens daar tussendoor loopt een uitlaatsysteem van titanium. Met bijpassende soundtrack.Bentley neemt per direct bestellingen aan, maar kan nog niet de prijs van de Continental GT Supersport melden. Wie snel is, kan waarschijnlijk nog een groot deel van dit jaar de blits maken.