BMW laat 5-serie handsfree Las Vegas verkennen

De autonome auto voor de massa komt steeds dichterbij. Na onder andere Volvo zal ook BMW, in samenwerking met Intel en Mobileye, binnenkort een testvloot van zelfstandig rijdende auto's de openbare weg op sturen. Dat staat in de loop van het tweede helft van dit jaar te gebeuren en het gaat om veertig 7-serie's die praktijkervaring mogen mogen opdoen in Europa en Amerika.De autonome BMW al eventjes zonder interventie van een menselijke bestuurder de wegen rond en in Las Vegas heeft verkend is gestoeld op de 5-serie. Het betreft eveneens nog een prototype, maar kennelijk verloopt het downgraden van de hyperintelligente rijtechnologie aan boord ook vrij vlot. Een mogelijke opsteker voor zij die zich het liefst liever vandaag dan morgen laten rijden van A naar B. Dat de 'rijbewijsloze'-technologie zich snel ontwikkeld staat sowieso buiten kijf.Overigens is het niet zo dat de autonome BMW 5-serie zich nu al overal eigenhandig weet te redden. Enkel op 'bepaalde' wegen. Wanneer dar wordt gereden kan er met een gerust hart naar een film gekeken worden op het welbekende iDrive-display. De 5 weet precies wanneer daarmee gestart wordt en dimt daarop de interieurverlichting voor een prettige kijksfeer. Ook worden de zonneschermen daarbij automatisch opengerold. Zelfstandig parkeren kan devan de toekomst ook. Enkele kliks op de daarvoor bestemde smartphone-applicatie is daarvoor voldoende. De auto weer aanroepen à la Michael Knight in KITT verloopt op een soortgelijke manier.Zoals gezegd gaat de ontwikkeling van autonome rijtechnologie in een extreem tempo. BMW verwacht dan ook vanaf het jaar 2021 een geheel zelfstandig rijdend model in serieproductie te kunnen nemen. Dat kan een 5-serie zijn, maar ook eentje uit een van de overige modelseries. De voorlopige naam van het project: BMW i-Next