Ferrari Special Projects doet mysterieus

Ferrari hekelt pottenkijkers, maar tegelijk is het ook niet vies van een beetje teasen. Wat zou er ditmaal onder het rode doek schuilgaan?

Zelden draait de marketingmachine op volle toeren bij Ferrari. Kennelijk heeft 's werelds bekendste automerk dat niet nodig. Een goed product verkoopt zichzelf, nietwaar? Dat is 's werelds oudste marketinggedachte, maar tot dusver komt Ferrari hier voortreffelijk mee weg. Aan klanten geen gebrek namelijk.



Sterker, de rijkaards die maar wat graag dieper dan diep in hun buidel willen tasten voor een exclusief raspaard uit Modena staan in de rij. Sommigen gaan daarin zelfs zover dat ze zonder pardon miljoenen op tafel leggen voor een one-off, speciaal ontwikkeld en gebouwd zoals zij dat wensen. Ferrari Special Projects, de bespoke-afdeling van het merk dit dit mogelijk maakt, heeft het hier maar druk mee. Zeker de laatste tijd. Haar jongste project staat nu klaar om onthuld te worden, zoals valt te zien op deze foto's, afkomstig van de Instagram-account van ene Gregb.23. Maar wat is het?



488 zonder turbo's?

Als we de berichten moeten geloven gaat het om een Ferrari voorzien van een achterin geplaatste, atmosferische V12. Dat gegeven alleen al is zeer bijzonder, want de Modenese spoeling daarvan wordt alsmaar dunner. Enkel de LaFerrari kent dit type motor en lay-out nog. Bij de rest klopt het hart voorin of is acht cilinders het maximum. Met turbo's.



Combineer dat V12-gegeven met het silhouet van deze nu nog mysterieuze zeldzaamheid en de gedachte gaat al gauw uit naar een (verbouwde) 488 GTB met dus een turboloze twaalfpitter zijn achterste. Dat zou absoluut een mooi en bijzonder huwelijk zijn. Wordt vervolgd.