CES 2017: zo rijden we erbij in de toekomst

Net als Toyota is ook Hyundai erop uit de mens lekker(der) in zijn vel te laten zitten. De naam van haar CES-studie zegt daarin eigenlijk al veel: Health Vision Cockpit, die optreedt als een soort mobiele huisarts. Zo monitoren slimme sensoren aan boord de vitale functies van de inzittende(n). Wordt er bijvoorbeeld stress gedetecteerd, dan schiet de Health Vision in een van zijn uiteenlopende ‘Mood Bursts’ om die koe bij de horens te vatten. Dat kan via een specifieke sfeerverlichting of kalmerende parfumeur zijn maar, wanneer concentratie op de weg is vereist, ook aan de hand van het anticiperende meubilair. De zitpositie en stuurwiel zullen dan automatisch in een actievere ‘rechtop’-houding worden geplaatst. Handig.