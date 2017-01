Eerste details nieuwe McLaren Super Series

McLaren timmert stevig aan de weg. De verkoopteller doorbrak onlangs de 10.000 stuks en dan te bedenken dat het nog maar vijf jaar geleden is dat het merk met serieproductie begon. Zoiets smaakt naar meer, en meer zullen we krijgen. Liefst 15 nieuwe modellen krijgen we voor onze kiezen. Een deel daarvan zal – uiteraard – bestaan uit speciale edities op basis van die nieuwkomers. Daarin heeft McLaren zich namelijk sterk bewezen.De Super Series komt de eer toe de eerste compleet nieuwe generatie McLarens af te trappen, en het startsein wordt gegeven op de Autosalon van Genève. Een opvolger voor de 650S is daarmee binnenkort een feit – al wisten we dat eigenlijk al. Prijzen zullen ook al in maart bekend worden gemaakt.Uiteraard heeft McLaren als doel gehad de nieuwe Super Series, ook wel bekend als de P14 , beter en sneller te maken dan de 650S. De koolstofvezel architectuur is daartoe compleet onder de loep genomen en gaat met de naam Monocage II tevens z'n tweede generatie in. Het resultaat van die inspanningen is zoal een lager leeggewicht voor de P14: 1.283 versus 1.300 kilogram van de 650S met vergelijkbare specificaties. Dat laatste wil McLaren graag benadrukken, wat de indruk wekt dat het motorische hart van de nieuwe Super Series afwijkt van de vertrouwde 3.8 liter V8-twinturbo.Het herzien van de Monocage-structuur gaf McLaren meteen de gelegenheid een ruimere instap naar de cockpit te creëren, mede door een lagere dorpel. Tevens zou het bestuurderscompartiment van de P14 een vrijer zicht op het overige verkeer bieden, aldus de Britten. Ook naar achteren. Een nieuwe chassisstructuur heeft dan weer gezorgd voor een lager zwaartepunt, wat doorgaans een gunstig effect heeft op de rijprestaties. We zijn benieuwd!