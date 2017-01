Ford: 13 elektro-modellen op til, waaronder Mustang

Ford heeft een boekje opengedaan over haar toekomst als duurzame autofabrikant. Zo is de Amerikaanse gigant van plan 13 auto's te lanceren die deels of volledig elektrisch kunnen rijden en daartussen zit ook een hybride aangedreven Mustang en F-150.

Een semi-elektrische mucle car en ook nog eens op basis van een regelrecht icoon, dat moet eventjes slikken zijn voor de Mustang-fans. Idem dito voor de doorgaans nogal conservatieve F-150-kopers, die die pick-up mede op handen dragen vanwege zijn masculiene, onvervalste karakter. Ford weet wel hoe het heilige huisjes moet afbreken. Met de niet te stoppen kracht van een sloopkogel.



Doel heiligt de middelen

Het elektro-offensief is nodig om een gezonde toekomst voor het bedrijf zeker te stellen, meent Ford. 'Naarmate steeds meer klanten over de gehele wereld geïnteresseerd raken in elektrische auto's, wil Ford zich inzetten om zo veel mogelijk klanten te voorzien van een breed assortiment aan EV's, services en oplossingen om het leven van mensen te verbeteren', aldus Mark Fields, President en CEO van Ford. 'Onze investeringen en de uitbreiding van ons assortiment reflecteren onze visie dat het aanbod aan elektrische auto's het verkrijgbare aantal auto's op benzine in de komende 15 jaar zal overstijgen.'



Dat Ford over serieuze zaken praat, bewijst het door alvast 13 (deels) elektrische auto's aan te kondigen, waarvan 7 voor het jaar 2020 geïntroduceerd zullen worden. Het merk heeft de sokken er dus goed in.



Zit er iets tussen voor mij?

Misschien. Voor de Europese markt is een compacte, volledig elektrische SUV het meest interessant. Die moet een actieradius krijgen van 480 kilometer. De commerciële markt moet vooral uitzien naar een plug-in hybride-variant van de Transit Custom, Ford's populaire bestelbus.



Autonoom rijden wordt eveneens niet vergeten. Zo staat er een grote, zelfstandig rijdende auto op de agenda van 2021. Ook die zal worden geproduceerd in Ford's fabriek in Flat Rock, maar of deze ook de oversteek naar het Europese vaste land maakt, is nog koffiedik kijken. Waarschijnlijk niet of pas in een later stadium.



Stokje van Trump?

Om het elektro-offensief mogelijk te maken gaat Ford 700 miljoen – van de in totaal 4,5 miljard dollar – investeren voor de uitbreiding en modernisering van haar fabriek in Flat Rock, Michigan. Geld dat aanvankelijk naar de fabriek in Mexico zou gaan, echter een tweet van Amerikaanse president in spe, Donald Trump, heeft dit voorkomen. Hierdoor zijn nog eens 700 fellow Americans verzekerd van een baan. Ford ontkent overigens dat Trump's korte maar krachtige relaas op Twitter heeft bijgedragen aan de gewijzigde investeringsplannen.