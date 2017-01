Faraday Future FF 91 lust de Tesla Model X rauw

Best gek eigenlijk. Tesla moet de ene na de andere tegenslag incasseren en toch wil menig (nieuwbakken) automerk heel graag op dat Amerikaanse EV-merk lijken. Ook het piepjonge Faraday Future, dat met de volledig elektrische en semiautonome FF 91 haar eerste auto heeft gepresenteerd en meteen al de volle wind van voren krijgt.

Faraday Future heeft haar hoofdkwartier in Los Angeles. Echter er kwam maar weinig Amerikaans geld bij kijken tijdens de ontwikkeling en bouw van de FF 91. De Chinezen zorgden voor de benodigde geldstroom. Zoals dat steeds vaker het geval is, is het ontwikkelings- en designteam rond de FF 91 dan weer overwegend westers van afkomst. Wat dat betreft verschilt de automobielindustrie en de voetballerij niet eens zo veel van elkaar, maar dat terzijde.



Extreem krachtig

Terug naar de Faraday FF 91. Die zal zijn publieksdebuut beleven op de CES in Las Vegas, het hart van de elektronicabeweging. Ondanks dat de FF 91 vier wielen telt past 'ie daar perfect tussen, want de auto bevat honderden meters aan bedrading om de vele elektrische noviteiten naar behoren te laten functioneren.



Het accupakket bijvoorbeeld. Alleen die al is goed voor 130 kWh en is in samenwerking met LG ontwikkeld (dat op de CES een paar stands verderop schittert met de nieuwste televisies). Krachtig is ook de aandrijflijn. Maar liefst 1.050 pk en 1.800 Nm kan de FF 91 opwekken, verdeeld over vier elektromotoren, bij elk wiel eentje. Een sprintje naar de 100 km/h is dan ook zo voltrokken. Niet langer dan 2,5 seconden doet de FF 91 hierover.



Van Utrecht tot Stuttgart

Leuk die puike prestaties, maar minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker, is de actieradius van een EV. Ook daarin stelt Faraday niet teleur. Op een vol accupakket kan de FF 91 een afstand van 700 kilometer afleggen. In de praktijk zal dit neerkomen op zo'n 600 kilometer, dus van Utrecht naar Stuttgart zonder bijladen moet lukken. Over opladen gesproken; dat duurt 4,5 uur voor 50% van de accucapaciteit en via een 240 Volt-lader.



Autonoom rijden

Behalve volledig elektrisch is de FF 91 ook semiautonoom. Net zoals de Tesla Model X dat is en waarop Faraday Future haar pijlen vooral richt. Om zonder interventies van de bestuurder te kunnen rijden is de FF 91 zoal uitgerust met dertien radars, tien HD-camera's, twaalf ultrasone sensoren en een inklapbare 3D-lidar in de motorkap.



Handje ophouden

Het moet gezegd: de FF 91 klinkt veelbelovend en ziet er tevens niet onaardig uit. Echter voordat je Faraday Future de gevraagde aanbetaling van 5.000 dollar overmaakt om een exemplaar te bemachtigen is het wellicht handig om te weten dat het bedrijf in serieuze geldnood zit. Het geld dat is verkregen van de Chinese investeerder is namelijk al op en daarmee hangt de toekomst van de Faraday Future nu al weer aan een zijden draadje.