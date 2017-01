Nieuwe Kia Picanto is volwassen(er) geworden

Omdat de showroomintroductie nog wel eventjes duurt en de Zuid-Koreanen ook nog wat te melden willen hebben op de Autosalon van Genève, verklappen ze nog niet alles over de nieuwe Picanto. Het design is in elk geval een evolutie op de vorige generatie, maar tegelijk oogt de koets stoerder en volwassener. Daarnaast is de familieband met de eveneens kersverse Rio uiteraard goed zichtbaar.Je zou op basis van de foto's menen dat de nieuwe Picanto ruimer in zijn jas zit, maar schijn bedriegt. Met een lengte van 3,60 meter is de auto exact even lang als de vorige generatie. De wielbasis is daarentegen wel langer geworden, mede door de wielen verder op de hoeken te plaatsen. Anderhalve centimeter is erbij gekomen, wat voor meer binnenruimte heeft gezorgd, aldus Kia.Moderner en luxer is de Picanto ook geworden. Zo worden de mooiere materialen en betere afwerking geprijsd en prijkt er een veelzijdig infotainmentsysteem in het dashboard, voorzien van alle hedendaagse gemakken op het gebied van multimedia.Meer informatie, zoals het beschikbare motorpalet, volgt vanaf de Autosalon van Genève, begin maart.