Mercedes-Benz E-klasse Coupé fors duurder

Omdat de C-klasse Coupé de plek in heeft genomen van de oude E-klasse Coupé moest Mercedes-Benz met de nieuwe generatie van die laatste een stap hogerop. Dat kon makkelijk, want de eerstvolgende tweedeurs binnen het leveringsprogramma van het merk is de S-klasse Coupé, goed voor een vanafprijs van € 127.400,-. De nieuwe E-klasse Coupé zit daar ruimschoots onder en heeft toch dezelfde allure. Knap gedaan van Das Haus. Echter geheel zonder (financiële) kleerscheuren komt de nieuwe E-klasse Coupe hier niet van af. Met een starttarief van € 57.052,- is 'ie namelijk liefst tien mille duurder dan voorheen. Oef.Mercedes biedt de E-klasse Coupè aan met de keus uit drie viercilinders en één zespitter. De zonet genoemde vanafprijs hoort toe aan de E 200, goed voor 184 pk. De E 300, voorzien van dezelfde motor als de E 200 maar dan 245 pk sterk, is er tegen € 63.850,-. De E 400 telt zes trappelende cilinders met een totaalvermogen van 333 pk, eveneens met dank aan een stel turbo's. Met een sprinttijd van 5,3 seconden is het hiermee extra lekker opschieten. Al kost dat ook een lieve duit, namelijk € 90.505,-. Dieselen dan maar? Dat kan namelijk ook. De E 220 d Coupé is er vanaf € 61.114,-. Qua vermogen geniet je dan 194 pk bij 400 Nm aan koppel.