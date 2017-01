Autoverkopen in 2016 slechtste in 47 jaar

Na teleurstellende verkopen in oktober en november, maanden die normaliter goed zijn voor een daverende eindsprint, hing het al eventjes in de lucht: 2016 is een belabberd jaar geweest voor de autoverkopen in Nederland.

Terwijl de automedia bij onze zuiderburen uitpakken met juichende koppen als '2016 één van de beste verkoopjaren ooit' wil autodealend Nederland het uitgezwaaide jaar het liefst zo snel mogelijk vergeten. Wat wil je met slechts 382.825 verkochte nieuwe auto's, het slechtste resultaat in bijna vijf decennia.



Ter vergelijk: in België kocht men in totaal 539.519 nieuwe auto's in 2016, een plus van 7,7 procent. Gelukkig biedt de verkoop van tweedehandsauto's enige troost aan 'onze' autobedrijven. Dat steeg met 4,5 procent naar ruim 1,1 miljoen stuks.



Herstel in 2017

In 2017 hoopt de Nederlandse autobranche, na jaren van overleven, eindelijk op herstel. Bovag en RAI Verenging verwachten zelfs niet minder, eveneens gevoed door het feit dat de bijtellingsregels per 1 januari zijn veranderd.

Voortaan zijn er nog maar twee categorieën: 4 en 22%. Het fiscale voordeel voor (zogenaamd) extreem zuinige en schone (plug-in) hybrides is niet meer en daarmee naar verwachting ook het scheef lopen van de handel in nieuwe auto's. De primaire schuld hiervan moet overigens bij de overheid gezocht worden en niet de leasebedrijven en hun klanten.

De verkoopprognose voor 2017 is op 415.000 nieuwe auto's gezet. Nog steeds geen vetpot historisch bezien, maar de branche wil zich nu ook niet ineens rijk gaan rekenen. Alle eventuele extra beetjes zijn dan mooi meegenomen.



Volkswagen desondanks op één

Van alle automerken die in Nederland actief zijn verkocht Volkswagen het best in 2016. En dat terwijl sjoemelsoftware door haar toedoen hoogtij vierde. Als verkozen woord van het jaar nota bene (in 2015 al). Het zilver onder de automerken is voor Renault en Opel pakt het brons over 2016. Peugeot en Ford maken de top-5 van best verkopende merken in 2016 compleet.