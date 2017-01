Tesla aangeklaagd vanwege Model X in woonkamer

Heb je net een vermeende heldendaad verricht, krijg je dit weer. Tesla heeft het niet makkelijk. Op het ene moment wordt het EV-merk de hemel in geprezen en op het andere moment kan het louter fout doen. Het bizarre is dat deze twee kampen zich niet zelden afspelen in het hoofd van één en dezelfde persoon, zoals ook in deze situatie.Was Ji Chang Son, een Zuid-Koreaanse zanger en acteur die woonachtig is in Californië, aanvankelijk nog groot fan van alles wat Elon Musk uit de hoge hoed tovert, nu kan hij de populaire visionair wel achter het behang plakken.Niet zijn eigen behang, overigens, want dat is vernield door een op hol geslagen Model X. Althans, dat beweert Son, terwijl hijzelf achter het stuur zat toen hij en met zijn destijds nog nagelnieuwe, gevleugelde Tesla zijn eigen woonkamer binnenreed. Zonder te kloppen welteverstaan, zoals valt te zien op de foto's.Een falende Autopilot zou de oorzaak zijn van de opengereten woning van Son. Tesla, die de logdata van de auto heeft bestudeerd, beweert echter dat de schuld bij Son zelf ligt. Sensoren zouden namelijk hebben geregisteerd dat het gaspedaal is ingetrapt op het hachelijke moment en niet de rem. Omdat Tesla niet met geld over de brug is gekomen, speelt er nu een rechtszaak tussen beide partijen. De zoveelste voor Tesla rond haar semiautonome rijsysteem.