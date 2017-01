Peugeot 5008: stevige meerprijs voor derde zitrij

Ja, de nieuwe 5008 biedt naast twee extra zitplaatsen ook meer bagageruimte dan de 3008 (als de standaard derde zitrij niet in gebruik is), maar voor de rest zijn beide Peugeots krek eender aan elkaar. Zelfs als deze beide pre's wenselijk zijn, is 3.600 euro best een stevige meerprijs.Al met al beginnen de prijzen van de nieuwe 5008 bij € 32.660,-. Voor dit geld rijd je de 1.2 liter turbobenzine in de uitvoering Acces. Qua motorvermogen beschik je dan over 130 pk. Meer luxe is er met de Allure, die minimaal € 34.460,- kost, en de Allure, het topmodel. In combinatie met de eerdergenoemde 1.2 PureTech is het daarin instappen en wegrijden vanaf € 35.660,-. De 165 sterke 1.6 THP volgt later.Maximale kracht en toeters en bellen is er met de 5008 in de sportief getinte en super-de-luxe GT-Line-uitvoering. Die is uitgerust met een 2.0 HDi-diesel, goed voor 180 pk en standaard gekoppeld aan een automaat. Dit is ook meteen de topper binnen het leveringsprogramma en de prijs hiervan bedraagt € 51.950,-.Peugeot hoopt met de 5008 ook te scoren op de zakelijke markt en heeft daarvoor special de zogeheten Blue Lease-uitvoeringen in het leven geroepen. Prijzen beginnen bij € 33.330,- (fiscale waarde) en daarvoor krijg je een 5008 1.2 PureTech Active terug voorzien van luxe die de gemiddelde leaserijder hoog op zijn verlanglijstje heeft staan. We noemen zoal Peugeot Connect Nav, de draadloze telefoonlader en elektrisch inklapbare buitenspiegels.De Blue Lease Premium is gebaseerd op de Allure-topuitvoering en voegt daar bovenop nog DAB+ digitale radio-ontvangst, een automatische kofferklep en Keyless Entry & Start aan toe. Tot slot is er nog de Blue Lease GT Line voor de veeleisende leaserijder. Die biedt alles wat de Premium biedt, maar is optisch sportiever uitgedost.Niet in de markt voor een leaseauto of het geld liggen om in één keer een 5008 te betalen? Er zijn ook talloze mogelijkheden om de auto te financieren