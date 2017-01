Pagani Huayra Roadster, ben jij dat?

4 januari 2016 - Heerste er gister nog enige twijfel of de gelekte afbeelding legitiem was, nu heeft Pagani zelf een teaser de wereld in geslingerd die bevestigt dat er een Roadster op het punt staat onthuld te worden. Uiteraard op basis van de Huayra.Terwijl de meeste automerken zich opmaken voor de NAIAS in Detroit, volgende week, telt er voor Pagani slechts één autoshow: de Autosalon van Genève. Als de exotische supercarbouwer iets nieuws te presenteren of vieren heeft, dan moet dat daar gebeuren en daar alleen. Met nog maar enkele maanden te gaan tot aan die prestigieuze autobeurs lijkt deze afbeelding van een dakloze Huayra dan ook niet zomaar uit de lucht komen vallen. Immers, waar rook is is vuur.Mocht Pagani inderdaad begin maart het doek en dak trekken van de Huayra, dan is het aannemelijk dat de auto beschikt om een verwijderbare hardtop van koolstofvezel en de toevoeging Roadster mee heeft gekregen. Net als zijn voorganger, de Zonda Roadster . Qua prestaties verwachtingen we dezelfde indrukwekkende cijfers als de Coupé: 750 pk en 1.000 Nm uit een dubbele geblazen V12 van Mercedes-AMG.