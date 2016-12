Volgende Nissan Micra Nismo ook voor ons graag

Enkele jaren geleden is Nissan begonnen met het uitbreiden van haar Nismo-gamma. Zo'n beetje iedere Nissan wordt sindsdien fanatiek in de spoilers gehangen en voorzien van een motorische oppepper. Ook van de Micra werd een rijbommetje gesmeden, maar veel verder dan de oevers van het thuisland kwam 'ie helaas niet. Enkel in Japan en delen van Azië en Zuid-Amerika werd de Micra Nismo vermarkt. Hopelijk vergaat het met de nieuwe anders.116 pk en 156 Nm is nu niet bepaald een vermogen waarmee je potten breekt in het compacte hot hatch-segment. Dan zal je toch echt met wat sterker moeten komen, zeggen en schrijven minimaal 180 pk. Daarnaast: een stalknecht in een flitsend harnas hijsen maakt hem nog geen ridder. Kortom, dat de in 2013 voorgestelde Micra Nismo niet de oversteek naar Europa heeft gemaakt, daar zijn we niet bijster rouwig om.Maar dat zullen we waarschijnlijk wel zijn als Nissan besluit hetzelfde te doen met de nieuwe generatie. Die oogt namelijk van nature al veel dynamischer, maar toch vooral diens technologische verwantschap met de Clio van zustermerk Renault doet het hoofd al gauw op hol slaan. De stap naar een Clio RS -achtige van Japanse makelij is dan niet ver meer. Zo'n 200 pk in een Micra, hoe gaaf zou dat zijn?! Zeker als de takumi's die normaliter de GT-R (Nismo) in elkaar zetten hier zich mee gaan bemoeien.