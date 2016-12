Puntgave BMW M1 na 34 jaar stilstaan gevonden in schuur

Oké, de laag stof is inmiddels net zo dik als het rode plaatwerk. Toch, op een paar restauratiepuntjes na, verkeert de BMW M1, die sinds 1982 eenzaam en onaangetast in een Italiaanse schuur heeft gestaan, nog altijd in uitstekende staat. Ongelofelijk.

Het gebeurt regelmatig en het is niet te bevatten: opzienbarende schuurvondsten als deze. Sterker, zo liggen er nog talloze auto's met een glorieuze status (die daardoor heden een kapitaal waard zijn, vaak ongeacht de staat waarin ze verkeren) te wachten om eindelijk gevonden te worden.Deze BMW M1 heeft het geluk toch nog weer gekoesterd te worden. Mag ook wel na liefst 34 jaar vergeten te zijn. Maar hoe is het mogelijk?! De vraag naar bijzondere auto's is al enige jaren oververhit. Sindsdien luiden de mediakoppen met regelmaat 'gewilde klassieker verkocht voor een fortuin'. Het ene na het andere veilingrecord sneuvelt.Hoewel geld niet gelukkig(er) maakt, beweert men, is het zonder meer handig. En toch gaat er kennelijk niet eerder een lampje branden bij iemand die ook maar enigszins weet heeft van zo'n zielsverlaten collectors item. Bizar.Deze bloedrode BMW M1 werd gevonden in een Italiaanse schuur. Hoe 'ie daar terecht is gekomen, weet niemand. Wij hebben echter wel een theorie . Hoe dan ook, veel is er volgens de vinder Mint Classics niet nodig om de M1 weet op te lappen. De legendarische BMW heeft al die tijd amper een schrammetje opgelopen en is nog volledig origineel. Slechts 7.392 kilometer staat er op de klok en het zal vooral de (uitgedroogde) zes-in-lijn-motor zijn die aandacht nodig heeft. Voor de koets en het interieur volstaat waarschijnlijk een stoflap en een emmer vol sop. Tot ziens op een veiling, beste M1!