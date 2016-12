'Porsche 911 Diesel op IAA Frankfurt 2017'

Wie zien de 911-fanatiekelingen nu al denkbeeldig steigeren. 'Eerst de midscheepse 911 RSR en nu dit weer. Wie-o-wie is het die roet in het eten gooit van wat eigenlijk een heerlijk uiteinde van 2016 had moeten worden?!'Nu wordt de soep nooit zo heet gegeten als dat zij wordt opgediend, maar het is de Spaanse tak van TopGear dat meldt een document in handen te hebben gekregen waarin staat dat de Porsche 911 Diesel op komst is. En het wordt nog erger.Het gelekte document zou afkomstig zijn van een technische afdeling binnen Porsche. Daarin staat ook dat er is gekozen voor een vier- in plaats van een zescilinder. Ook dat nog. Alsof de gedachte aan een oliestoker in een 911 al niet erg genoeg is. Hoeveel heilige huisjes denkt Porsche in één klap te kunnen afbreken?Als mogelijke pleister op de wond ondersteunt Porsche de viercilinder-diesel wel met twee elektromotoren. Het systeemvermogen zou hierdoor op circa 350 pk liggen en schakelen is enkel mogelijk via een automatische PDK-transmissie. Inclusief ECO-rijmodus, waardoor een verbruik van bijna 1 op 20 haalbaar is.Dat niet iedereen zit te wachten op een 911 Diesel valt te begrijpen. Porsche zal er zelfs rekening mee hebben gehouden dat het (trouwe) klanten hierdoor verliest. Aan de andere kant zal het juist klanten winnen met deze opmerkelijke stap. Zo gaat dat nu eenmaal. Zo verging het immers bij de Cayenne en de Panamera en de verwachting is dat het ook zo zal gaan met de 911 Diesel.Sportieve auto's met een dieselmotor zijn bovendien geen unicum meer. Dat taboe is al lang doorbroken. Zo werden we zelfs nogal enthousiast van Audi's RS 5 TDI . Maar goed, misschien eerst maar eens (aan)zien en dan geloven. Over een jaar zouden we een stuk wijzer moeten zijn.