Unieke Porsche 911 R eert Steve McQueen

Geen moderne Porsche 911 is momenteel zo gewild als de 991 911 R . En daar is veel voor te zeggen. Je bezit ermee immers de superieure stuureigenschappen en technologieën van de GT3 RS , diens sensationele boxer-zes-motor, maar dan wel gekoppeld aan een handbak in plaats van een automaat met dubbele koppeling. Maximale controle dus, en dat wil je bij zo'n bloedstollend raspaard. Bovenop dit alles komt nog de beperkte oplage van slechts 991 exemplaren. Exclusiviteit is hiermee gegarandeerd en daarmee veelal ook het recept voor lucratieve handel . Waarom zou iemand anders zijn unieke, zeer zorgvuldig samengestelde Porsche na een paar honderd kilometer al weer van de hand doen? Acute geldnood klinkt dan zeer onwaarschijnlijk.De werkelijke reden dat de eigenaar van deze piepjonge Porsche 911 R af wil moet zodoende welhaast de wil om snel te cashen zijn. Sterker, het heeft er alle schijn van dat er wordt gehandeld met voorkennis. Het gros van alle 911 R's is namelijk wit of zilvergrijs, de enige twee standaardkleuren. Slechts enkele kopers kozen voor de optie 'Paint to Sample' wat neerkomt op het kunnen kiezen van een kleur naar keuze tegen een pittige meerprijs. Porsche is wat dat betreft geen haar beter.Afijn, deze aangeboden R heeft dat kostbare maatwerkprogramma doorlopen en is zoal gehuld in de kleur Slate Grey. Precies dezelfde tint als de Porsches zoals Hollywood-legende Steve McQueen ze het liefst reed. Geen toeval, zo getuige ook de plaquette met een fameuze quote van 'Mr Cool'. Alleen jammer van die spelfout. Dat kan weleens een dure zijn. De verkopende partij heeft zelfs nagedacht over het chassisnummer. Die eindigt namelijk op 967, verwijzend naar de originele 911 R die in 1967 het levenslicht zag. De bolleboos.Toch hopen we dat de unieke Porsche 911 R op een zo hoog mogelijk bedrag wordt afgehamerd bij RM Sotheby's . Een deel van de opbrengst gaat namelijk naar een goed doel, met een minimum van 25.000 euro. En laten we de eigenaar nu het voordeel van de twijfel geven dat dit verkoopelement getuigt van een barmhartig autohart en niet van het zoveelste USP om de prijs nog wat verder op te drijven. Een nieuw jaar staat immers voor de deur.