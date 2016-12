Vernieuwde Skoda Octavia in prijs gedaald

Wanneer de gefacelifte Skoda Octavia in het voorjaar bij de dealers arriveert is er een scala aan motorvarianten verkrijgbaar. Het benzinespectrum bestaat uit een 1.0 liter TSI met 115 pk, een 1.4 met 150 pk en een 1.8 liter, goed voor 180 pk. Alle TSI-motoren zijn leverbaar met een handgeschakelde zesbak of een automatische DSG-transmissie.Ook op benzine, maar een motor die evengoed aardgas/groengas lust is de 1.4 G-TEC.Dieselen kan met een 1.6 of 2.0 TDI, variërend in vermogen tussen 115 en 184 pk. Achterop de klep van die laatste prijken de met sportiviteit beladen letters RS. De Octavia RS is er ook als benzine, desgewenst als vijfdeurs hatchback of als extra ruime Combi-station.Herkennen doe je de vernieuwde Octavia aan de nu al veelbesproken dubbele koplampen. Ook nieuw zijn de gemoderniseerde infotainmentsystemen voorzien van een groter display en Skoda Connect, het laatste op het gebied van online-mogelijkheden. Verder zijn er voortaan functies als Trailer Assist, Front Assist met voorspellende voetgangersbescherming, dodehoek-herkenning en Rear Traffic Alert.Dan nu de vanafprijzen. Het benzinegamma trapt af bij € 22.740,-. Voor dit geld rijd je de driecilinderturbo in Greentech Active-uitvoering en als Hatchback. De Combi is er vanaf € 23.690,- en ook die vanafprijs ligt enkele honderden euro lager dan voorheen, terwijl de rijklaarkosten al inbegrepen zijn.