Volkswagen geeft verbeterde e-Golf een vanafprijs 28 december 2016

Mede dankzij een sterker accupakket komt de elektrische Golf – in theorie – nu 300 in plaats van 190 kilometer ver. Kortom, een actieradius die bijna zestig procent hoger ligt. Dat is mooi, terwijl de vernieuwde e-Golf slechts iets duurder is geworden.



Pas van mij in mei

Volkswagen begint in mei 2017 met de levering van de vernieuwde e-Golf. De voorverkoop is al wel van start gegaan.

Kostte de e-Golf voorheen € 37.515,-. De vernieuwde versie is er vanaf € 38.970,-. Een prijsverhoging van afgerond 1.500 euro en voor een veel hogere actieradius, een rijkere uitrusting en nog wat andere upgrades klinkt dat heel acceptabel. Bovendien profiteer je met de elektrische Golf nog altijd van 4% bijtelling bij zakelijk gebruik. Ook in 2017 en zolang het leasecontract duurt.