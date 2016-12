De 8 begeerlijkste auto’s van het jaar

Redactie 29 december 2016

Als we de Staatloterij met Oud & Nieuw toch eens zouden winnen, dan… Want tsjonge jonge, wat viel er veel te genieten in 2016! Er kwam zoveel moois op ons af dat de jackpot niet genoeg zou zijn om ze stuk voor stuk te bemachtigen. Maar bescheiden als we zijn weten we het goed gemaakt: slechts ééntje uit deze lijst volstaat ook.