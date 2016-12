Nieuwe Suzuki Swift officieel gepresenteerd

Door het eerder lekken van de ganse brochure weten we al behoorlijk veel van de nieuwe Suzuki Swift . Maar nu de nieuwste generatie officieel is gepresenteerd doet we hem graag nogmaals uit de doeken. Voor de volledigheid.Overigens is het wel zo dat de nu gemelde specificaties van toepassing zijn op de Japanse markt. Wat de Swift voor het Europese continent in zijn mars heeft, krijgen we later te horen. Niet in de laatste plaats omdat het publieksdebuut pas volgt in maart, vanaf de Autosalon van Genève.Foeterde we bij de introductie van de vierde generatie nog dat de Swift wel heel erg leek op zijn voorganger, nu zouden we dat gerust opnieuw kunnen doen, ware het niet dat de evolutie dit keer een stuk groter is. De Swift oogt strakker, volwassener en is bovendien weer wat in centimeters gegroeid. Tel dit bij elkaar op en er staat alsnog een Swift die weer helemaal bij de tijd is.Vanbinnen hetzelfde laken een pak. Ook ditmaal hebben de Japanners weer een no-nonsense-aanpak gehanteerd en dat heeft geresulteerd in een vrij sober maar overzichtelijk dashboard zonder veel franje. Grootste nieuws is het grote, centrale infotainmentdisplay dat meteen het aantal fysieke knoppen heeft gereduceerd. Welke functies hier allemaal precies achter schuilen is nog niet bekend. Vrijwel zeker is dat de nieuwe Swift er moderner en veiliger op is geworden.Motorisch is er voor ieder wat wils. In Japan kan men kiezen uit een 1.2 Dualjet-viercilinder met 90 pk en een 1.0 liter driecilinder met turbo, goed voor 112 pk en een standaard automaat. Er is ook nog een Hybrid-versie. Die combineert de eerdergenoemde één-punt-twee met een elektromotor. Welke motor ook wordt gekozen, de Swift staat altijd op een gloednieuw, lichtgewicht Heartect-platform. Zo bedraagt het kentekengewicht van de lichtste variant niet meer dan 840 kilogram, wat vlotte rijprestaties in de hand helpt. Zeker de Swift kennende. Immers, what's in the name…De nieuwe Suzuki Swift zal zijn showdebuut beleven in Genève, begin maart, en in de aanloop daar naartoe verwachten we de Europese specificaties. Rijden zal naar verluidt in de loop van het voorjaar mogelijk zijn.