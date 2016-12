310 pk voor gefacelifte Volkswagen Golf R

Uiteraard profiteert de Golf R van dezelfde vernieuwingen als de reguliere Golf . Herkende bumpers en koplampen, een opgefrist interieur en nieuwe features, waaronder gesture control en een digitaal instrumentarium. Of de Golf R voortaan ook voorzien is van semiautonome functies is niet duidelijk. Zou zomaar kunnen van niet, want een hot hatch wil je natuurlijk het liefst geheel zelf temmen.Over de prestaties gesproken. Tien paardenkrachten extra heeft de Golf R nog wat sneller gemaakt dan 'ie al was. De spurt naar 100 km/h kost nu nog maar 4,6 seconden en dat is gewoonweg extreem rap. Mede dankzij het gestegen koppel van 380 naar 400 Nm. Als topsnelheid wordt – naar Duits gebruik – 250 km/h opgegeven. Laat echter de begrenzer vakkundig verwijderen en dan moet 280 km/h ook lukken. Misschien wel hoger zelfs.