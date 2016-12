Prijskaartjes voor nieuwe Honda Civic

Het motorpalet van de nieuwe Honda Civic is lekker overzichtelijk (of beperkt wanneer je het van de andere kant bekijkt). Slechts twee motorversies zijn er, desgewenst in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak of een automaat.Ten opzichte van zijn voorganger is de nieuwe Civic fors gegroeid. Liefst 12 centimeter is erbij gekomen, wat doorgaans positief nieuws is voor de binnenruimte. Ook is de tiende generatie volgens Honda luxueuzer, moderner en verfijnder. Maar voor de energie die daarin gestoken is willen de Japanners wel gecompenseerd worden, wat resulteert in hogere prijzen.Ten opzichte van het uitgezwaaide model ligt de vanafprijs ruim 2.000 euro hoger. En dat terwijl de motoren aanzienlijk schoner zijn geworden en er dus minder BPM-heffing in de prijs verwerkt zit.Hoe die prijzen dan precies luiden? Wel, het begint bij € 24.700,- en dat is inclusief rijklaarkosten. De vorige Civic viel te rijden voor net geen 21 mille (exclusief rijklaarkosten). Instapper is de 1.0 liter driecilinderturbo met 129 pk en in de uitvoering S. Een handbak is standaard. Wil je deze basismotor liever in combinatie met CVT-automaat, dan kan dat en Honda rekent hiervoor een bescheiden meerprijs van € 800,-.De krachtigste motor, eveneens een benzine want diesels zijn er nog niet, is een 1.5-viercilinder met 182 pk. Die is er vanaf € 34.140,- en voorzien van automaat vanaf € 36.310,-. De duurste Civic is de 1.5 Prestige met alle toeters en bellen die Honda kan bieden. Die kost net geen 40 mille.