Volgende EV-concept van Volkswagen staat alweer klaar

Omdat het de bedoeling is dat vele van die momenteel gepresenteerde studiemodellen ooit in serieproductie gaan en de Duitsers de kosten wil drukken, wordt er volop aan een modulair systeem gesleuteld dat begin 2019 moet dienen als basis voor deze toekomstige Volkswagens.Tot die tijd willen de Wolfsburgers ons tonen wat het zogeheten MEB-platform allemaal in zijn mars heeft, en dat op hoog tempo. Slechts luttele maanden na de I.D. Concept (die in 2020 in de showroom zou moeten staan) staat de volgende EV-studie zodoende namelijk alweer klaar achter de coulissen. Een concept die voor de zoveelste keer de mogelijke terugkeer van de iconische T1 aanwakkert.Deze eerste teasers wijzen op een busje, vermoedelijk een doorontwikkeling op de Bulli uit 2011 (die weer een evolutie was op de Microbus Concept uit 2007). Volkswagen heeft het bovendien over een 'design icoon', en dat niet toevallig rond een officiële onthulling op een Amerikaanse beurs. De Yankees zijn immers dol op klassieke Volkswagens. Toch, voor Volkswagen doet de vorm van het koetswerk er nu nog niet zozeer toe. Waar het nu om draait is de moduleerbaarheid van het MEB-platform: wielbasis, bandenmaat, batterijcapaciteit, motoren, breedte en lengte.Wat dat betreft is er nauwelijks iets nieuws onder de zon. De Duitsers herhalen wat ze al jaren zeggen: batterijen in de bodemplaat, (maximaal) twee elektromotoren en autonoom rijden. Allemaal al gezien in de Budd-E op de laatste CES en de I.D. Concept die in oktober nog op de Autosalon van Parijs schitterde. Niet zo gek, want zo snel gaat de technologische vooruitgang nu ook weer niet.