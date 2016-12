Jaaroverzicht: dit was niet om aan te zien in 2016

Redactie 27 december 2016

'Smaken verschillen’. Bleh! Deze dooddoener kunnen we niet meer luchten of zien. Sommige auto’s zijn gewoon aartslelijk. Punt. En deze zes spannen de kroon in 2016. Niet mee eens? Dat kan. We zien je betoog, inclusief onomstotelijk tegenargumenten, graag in onze mailbox verschijnen.