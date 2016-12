Skoda Kodiaq geprijsd vanaf € 28.990,

Als de Kodiaq in maart in de showroom te bewonderen valt bedraagt de prijs van de voordeligste versie € 28.990,-. Dit heeft Skoda bekendgemaakt. De basismotor is de 1.4 TSI met 125 pk en 200 Nm.Wie meer kracht wenst kan opteren voor vier andere motoropties. Zo is er ook een één-punt-vier met 150 pk en 250 Nm. Die kost minstens € 35.430,- en daarbij is meteen een 6-traps DSG-automaat en cilinderuitschakeling (COD) inbegrepen. In combinatie met handbak kost deze sterkere 1.4 TSI vierhonderd euro meer.Normaliter zijn de rollen wat betreft prijs van handbak versus automaat omgedraaid, maar de adder onder het gras is hier dat Skoda de manuele Kodiaq 1.4 TSI standaard 4x4-aandrijving meegeeft.Om het nog wat lastiger te maken: er is ook nog een 1.4 TSI zonder COD, maar met 4x4 en DSG. Die is met € 38.030,- een stuk duurder en zo zie je maar weer wat voor effect een 'halve motor' bij deellast heeft op de CO2-uitstoot en daarmee de verschuldigde autobelasting BPM. We zijn zodoende benieuwd hoeveel Skoda van deze versie zal verkopen in Nederland. Je moet als AWD-liefhebber namelijk wel heel graag zelf willen schakelen wil je als een blok voor deze versie vallen.Het maximale op benzinegebied is de 2.0 liter TSI 4x4, standaard voorzien van een automaat met dubbele koppeling. Die geniet 180 pk en 320 Nm en staat in de boeken vanaf € 43.690,-Dieselen zijn er natuurlijk ook. Twee versies van de welbekende 2.0 TDI. De lichtste levert 150 pk en 340 Nm en is verkrijgbaar met 7-traps DSG of als handgeschakelde versie gekoppeld aan 4x4-aandrijving. De vanafprijzen bedragen respectievelijk € 41.150,- en € 41.550,-. Van de dieseltopper, een tweeliter met 190 pk en 400 Nm, raak je minstens € 49.550,- armer. De eerdergenoemde automaat en AWD is al bij de prijs inbegrepen.