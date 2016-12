De 6 leukste creabea-uitstapjes van autofabrikanten

Redactie 26 december 2016

Autofabrikanten kijken al vaker verder dan hun eigen neus lang is. Zo zetten ze hun kennis en kunde maar wat graag in voor andere branches of partijen, verbinden hun naam aan compleet andere producten of willen gewoon eens lekker gek doen. Wij hebben de 6 leukste creabea-uitstapjes van automerken in 2016 op een rijtje gezet.