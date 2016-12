Audi Q8 is antwoord op de X6 en GLE Coupé

Geen Q6 Coupé of Sportback of iets anders in die trant, maar Q8 is de naam van Audi's binnenkort te onthullen SUV met coupé-stijlkenmerken. Daarmee rijst onmiddellijk de vraag hoe Audi's SUV van het kaliber Bentley Bentayga dan gaat heten ( die ook in de pijplijn zou zitten ), maar wellicht is het een beter idee om daar later op terug te komen.Terug naar de nu aangekondigde Q8. De meegestuurde, officiële computerrenders doen sterk denken aan Audi e-tron quattro Concept die in september vorig jaar op de IAA Frankfurt werd onthuld. Vreemd genoeg is dat studiemodel gestileerd naar het klassieke beeld van een Sport Utility Vehicle (SUV) en niet zozeer naar dat van een SAV (van Sport Active Vehicle), zoals de X6 en GLE Coupé dat zijn met hun sterk aflopende daklijn.Maar goed, het gaat hier nog om vrij kunstzinnige schetsen en daarmee slaagt Audi erin de spanning goed vast te houden. Begin januari meer, als de Detroit Motor Show is losgebarsten waar de Q8 Concept zijn werelddebuut zal beleven.