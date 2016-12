Max Verstappen terecht Sportman van het Jaar

Geen sporter, op welk niveau en in welke tak ook, kon dit sportjaar om Max Verstappen heen. Niet alleen omwille van zijn ongekende prestaties op de baan, waaronder zijn weergaloze inhaalacties, maar evengoed daarnaast. De jonge leeftijd van de pas 19-jarige F1-sensatie draagt hier zeker aan bij. Het extra mooie randje wordt gevormd door het feit dat het pas de eerste keer is dat een Formule 1-coureur is verkozen tot Sportman van het Jaar.Max zelf was niet aanwezig tijdens het Sportgala om zijn prijs persoonlijk in ontvangst te nemen, maar via een videoboodschap liet hij weten zeer vereerd te zijn. Uiteraard roemde hij vooral zijn overwinning in Barcelona als absoluut hoogtepunt, maar ook zijn ontmoeting met de enkele weken daarna overleden Johan Cruijf staat hem nog helder voor de geest. 'Ik ben heel blij hem toch nog ontmoet te hebben'.