Nieuwe Kia Picanto al gepresenteerd in schetsen

Opmerkelijk genoeg geen mysterieuze teaser(s) dit keer en ook geen abstracte tekening(en) die meestal weinigzeggend zijn, maar in plaats daarvan in één klap een drietal realistische schetsen is wat Kia ons van de nieuwe Picanto voorschotelt. De derde generatie al weer. Meteen valt de verwantschap met de eveneens pas gepresenteerde Rio op.De Picanto is een regelrechte bestseller voor Kia, en dat wil het merk graag zo houden. In het nieuwe design valt zodoende de huidige generatie te herkennen, maar tegelijk oogt de populaire A-segmenter veel volwassener en krachtiger. Vanbinnen misschien nog wel meer dan van buiten, waar de gelijkenis met de nieuwe Rio eveneens groot is.Een automaat is kennelijk ook weer van de partij straks en Kia rept over een kleurenpalet die omvangrijker is dan ooit tevoren. Daar worden we nu al vrolijk van, al is het nog maanden wachten op het definitie resultaat.