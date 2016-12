Koop deze maagdelijke Mercedes-Benz 190 E Evolution II

Gerben Witten 23 december 2016

Toen BMW in 1985 de M3 presenteerde stond de wereld eventjes stil. Ieder ander kon enkel de adem inhouden destijds. Zelfs Mercedes-Benz, terwijl die twee jaar eerder de toch ook niet malse 190 E Cosworth had voorgesteld. Het bleek niet genoeg en dus kropen ze in Stuttgrat terug de tekenkamers in. Over-en-weer zelfs, telkens weer wat sterker uit de strijd komend om in 1990 er een definitieve klap op te geven in de ultracoole gedaante van de 190 E Evolution II. Nu cult.