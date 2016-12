Dieselgate-gedupeerde levert gestripte Golf in bij Volkswagen

In Europa blijven de eigenaren van een Volkswagen-sjoemeldiesel grotendeels in de kou staan. Hoe anders is dat in de Verenigde Staten, waar gedupeerden een riante schikking kregen voorgesteld. Volkswagen koopt aldaar meer dan een half miljoen sjoemelauto's terug. Maar er zijn slimmeriken die dat aangereikte slaatje nog niet lekker genoeg vinden smaken en nog wat harder (terug)slaan.

De kleine lettertjes. Altijd maar weet die kleine lettertjes. In de typisch Amerikaanse 'sue me'-cultuur kun je daaraan maar beter extreem goed aandacht besteden. Als producent van consumentengoederen, maar evengoed als gedupeerde. Eén verkeerd of een vergeten woord en het kan weleens flink in de papieren lopen. Negatief voor de één, lucratief voor de ander. Volkswagen ondervindt dat momenteel aan de levende lijve. Die heeft namelijk enkel gesteld dat ingeruilde sjoemeldiesels 'operationeel' moeten zijn.



Extra cash

Operationeel, tja, dat is nogal een breed begrip wanneer over auto's wordt gesproken. Betekent het dat de toeters en bellen die af-fabriek zijn meegeleverd in acceptabele staat moet verkeren? Of is een rijdbaar voertuig afdoende?



Sommige Amerikaanse eigenaren van een sjoemeldiesel interpreteren 'operationeel' als dat laatste en proberen maximaal te profiteren van het terugkoopvoorstel van Volkswagen. Hoe? Door alles van enige waarde op hun onwettige 'stinkdiesel' te demonteren met als doel deze onderdelen los te verkopen op de zwarte markt. Een beetje extra cash is nooit verkeerd, nietwaar...?!



Hoe reageert Volkswagen?

Nou, niet eigenlijk. Zonder tegensputteren laat Volkswagen zich een extra oor aannaaien door deze slimmeriken. Zo werd de Golf op deze foto's zonder morren aanvaard en ingenomen, terwijl de voormalige eigenaar zonder blikken en blozen zijn hand ophield voor de contractuele 21.436 dollar en ook kreeg.



